〈穩懋法說〉產能利用率下滑至50% 拖累毛利率表現季減5.6個百分點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-30 16:25
砷化鎵廠穩懋 (3105-TW) 今 (30) 日召開法說會，經營團隊指出，由於產能利用率從第二季的 65%，第三季下滑至 50%，拖累第三季毛利率衰退至 21.6%，較第二季季減 5.6 個百分點。
穩懋第三季營收 43.48 億元，季減 12%，年增 4%；毛利率 21.6%，季減 5.6 個百分點，年減 0.5 個百分點；營益率 2.9%，季減 7.2 個百分點，年增 1.2 個百分點；稅後純益 2.28 億元，季減 53%，年增 5.71 倍，每股純益 0.54 元。
穩懋累計今年前三季營收 137.52 億元，年增 25%；毛利率 23.9%，年增 5.3 個百分點；營益率 5.9%，較去年同期轉正；稅後純益 11.2 億元，較去年同期轉盈，每股純益 2.64 元。
若以各產品營收占比來看，第三季營收比重以 Cellular 占最大宗，約占 35 至 40%，Infra. 占 25 至 30%，WiFi 占 15 至 20%，其他占 16%。
穩懋指出，第三季通常為美系 iOS 手機的傳統備貨旺季，不過如先前預期中國安卓手機市場需求衰退，且需求下滑幅度大於原先預估，導致第三季 Cellular PA 營收衰退幅度最大。
WiFi 方面，雖然今年下半年發表的新機高峰期已過，使得 WiFi PA 營收不如第二季，不過受惠 WiFi 7 持續導入，整體 WiFi 第三季營收年增 5 成，累計前三季營收也年增 7 成。
至於 Infra. 部分，去年面臨較大的逆風，不過第二季因客戶回補庫存，雖然第三季 Infra. 營收仍略低於第二季，但表現優於預期；Optical 則是第三季表現最突出的產品，主要受惠美系新機發表，迎來出貨旺季，推升第三季營收表現。
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