〈穩懋法說〉中國手機市場需求疲軟旺季不旺 估Q4營收季減14至16%
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-30 17:48
砷化鎵廠穩懋 (3105-TW) 今 (30) 日召開法說會，經營團隊指出，中國智慧型手機需求持續疲軟未見回溫，預估第四季營收將季減 mid-teens 百分比 (14 至 16%)，且產能利用率將再下探，可能跌至 50% 以下，毛利率則預估 high-teens(16 至 19%) 水準。
穩懋說明，中國手機市場需求持續不振，加上下半年新機所需的 WiFi PA，拉貨高峰集中在第二季與第三季，備貨旺季已經結束，因此預期第四季營收將較第三季下滑 mid-teens 百分比 (14 至 16%)，同時產能利用率持續下探，可能影響毛利率表現。
穩懋提到，雖然第四季手機 PA 以及 WiFi 需求疲軟，將導致第四季營收下滑，不過在 Infra. 與 Optical 則預估有季對季持平的表現，且今年隨著 WiFi 7 陸續導入智慧型手機，滲透率將持續提高，預期今年全年營收仍優於去年。
穩懋進一步表示，雖然目前手機客戶的庫存水位已較去年上半年健康許多，不過今年以來終端市場需求常因地緣政治，或是中國經濟下行等因素影像，不斷考驗供應鏈上下游廠商的應變能力。
而穩懋表示，正積極投入資源搶攻高附加價值產品的商機，如低軌衛星方面，除了持續耕耘衛星與衛星之間傳送及高功率半導體元件，也提供客戶衛星與地面站 (Gateway) 之間資料傳輸的解決方案，且穩懋透露，從 LEO(低軌道衛星)、MEO(中軌道衛星)，到 GEO(同步軌道衛星) 的客戶需求皆有成長。
此外，因應 AI 資料中心未來需求龐大，穩懋與數家客戶合作開發相關光數據傳送、接收以及調變元件，以及光驅動 IC 等，期望能成為手機無線通訊以外的另一個成長動能。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 產能利用率提升至65% 推升Q2三率三升
- 中國安卓手機需求暫時性減緩 估Q3營收季減高個位數百分比
- 產能利用率下滑至50% 拖累毛利率表現季減5.6個百分點
- 〈穩懋法說〉產能利用率下滑至50% 拖累毛利率表現季減5.6個百分點
上一篇
下一篇