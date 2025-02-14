〈航運指數〉SCFI四大長程航線運價續跌 跌幅7-12%左右
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-14 16:26
上海航交所今 (14) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，由於農曆年節後工廠仍需要時間復工，處傳統淡季，SCFI 較上周續跌 137.83 點至 1758.82 點，跌幅 7.27%，主要四大航線連袂跌，跌幅在 7-12% 間，貨攬業者日前已提到，2 月下半月運價可能會再修正。
本周遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周續挫 665 美元至 4825 美元，年減幅達 12.11%。
美西線每 FEU 報價則是下跌 388 美元，來到 3544 美元，年減 9.87%。
而歐洲線運價續跌 197 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 1608 美元，跌幅 10.9%。
地中海線運價也同步跌，每 TEU 為 2815 美元，下挫 221 美元，跌幅 7.28%。
儘管紅海危機尚未解除，主要航商也未復航航線，不過，近期傳出以色拉和哈瑪斯有望繼續進行停火談判，海運業密切關注後續發展。
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