春節遞延入帳！五大發卡行元月刷卡額2355億元年減1成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-14 18:40

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國內五大發卡行陸續公布 2025 年 1 月信用卡簽帳業務狀況，中國信託銀行以 555 億元奪下刷卡王寶座，並以 6.3 萬張發卡量蟬聯發卡王；不過，相較 12 月有年末旅遊、節慶購物及繳納保費效應，元月遇上春節連假，1/26~1/31 期間的消費將遞延至 2 月入帳，使得各家銀行刷卡金額均呈衰退，五大發卡行元月合計僅刷出 2354.77 億元，年減 12.21%。

觀察五大發卡行 1 月刷卡情形，根據統計，中信銀信用卡簽帳金額以 555.09 億元奪回第一名，國泰世華銀以 531.55 億元居次，第三至五名依序為北富銀 457.28 億元、玉山銀 456.63 億元、台新銀 354.22 億元。

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至於發卡量方面，中信銀 1 月發出 63424 張，雖較前一月略降，但仍居發卡王；第二名玉山銀 54309 張亦呈下滑，第三至五名依序為北富銀 39879 張、國泰世華銀 38114 張、台新銀 33988 張。

中信銀指出，今年春節連假為 1/25~2/2，故影響消費金額入帳天數，導致信用卡簽帳金額較去年同期為低，但中國信託仍創下佳績，受到農曆年前採購與出國旅遊熱潮影響，海外消費、旅遊、百貨、餐飲、超商 / 超市消費持續成長，佔比達 4 成以上。

中信銀進一步表示，元月發卡量為 6.3 萬卡，主要動能來自於社群、百貨、交通、飛航等產品發卡持續成長。儘管 1 月適逢農曆春節假期，發卡量較去年同期及前月減少，但由於中國信託信用卡產品線於各產業布局完整，因此，整體而言仍維持穩定成長的發卡量。

北富銀表示，1 月信用卡刷卡量 457 億元，較去年同期衰退 16%，主因春節假期入帳落至 2 月份。觀察 1 月消費類型，適逢年節採買及春節、寒假旅遊需求增加，刷卡成長貢獻主要來自量販超市及旅遊類別消費，此二大類別消費占佔整體刷卡量逾 3 成，其中好市多卡因卡量帶動整體刷卡量佔最大宗。

國泰世華銀表示，1 月整體簽帳金額為 531 億元，較去年同期衰退 1 成。觀察 1 月消費， CUBE 信用卡占比已逾七成，以「一卡抵多卡」發展每一權益方案等同一張卡片，滿足卡友各式消費需求，成為卡友主力消費用卡。接下來，觀察國人熱愛赴日旅遊，看準日本旅遊持續熱絡，國泰世華會持續推出日本相關優惠。