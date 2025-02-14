中傑-KY今起以每股100元爲底價競拍 預計3月上旬IPO
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-14 13:05
積極在印尼及印度擴充產能的製鞋廠中傑 - KY(6965-TW)，預計在 3 月上旬上市掛牌交易，同時，在 今 (14) 至 18 日進行上市前競拍作業，競拍底價爲 100 元，而就目前中傑 - KY 的接單狀況而言，2025 年上半年的接單已滿，
中傑 - KY 2024 年 營收 269.87 億元，年增 18.68%，全年生產鞋品 4056 萬雙，創新高，法人估全年賺回超過一個股本，每股純益上看 12 元；2025 年預估鞋品產量在 4200-4400 萬雙。
同時，中傑 - KY 今年預估資本支出達 3000 萬美元，高於 2024 年，主要在投資包括印尼、印度的新廠、新產能開發案。
目前股本 14 億元的中傑 - KY 深耕製鞋領域 40 餘年，專業製造世界一流品牌運動鞋、皮鞋和休閒鞋等鞋品，主要生產基地分佈於亞洲地區，包含越南、中國各地，每年可生產約 4000 萬雙，預計上市掛牌時股本爲 15.57 億元。
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