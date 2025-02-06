降息前跟一波！一銀美元優利定存年息最高4.5%線上減碼3-3.5分達門檻抽i16手機
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-06 10:38
把握美元降息前的最後一波！第一銀行自今 (6) 日起推出為期一個月的「數位 e 指外幣優利定存專案」，最低起存 2000 美元，若為新資金，起存 1 萬美元最高可享 4.15% 的優利，搭配線上方案再享 3-3.5 分減碼。
優利定存專案，若為新資金起存 1 萬美元，數位帳戶最高可享 3 個月優利年息 4.15%，非數位帳戶年息 4.1%；若為舊資金，數位帳戶也有 3 個月優利年息 3.95%，非數位帳戶年息 3.9%。
「GO 優匯」線上交易可享多達 10 種外幣匯率優惠，以美元為例，享有 3 分匯率減碼，若搭配「i 美好 iBetter」iLEO 數位帳戶專屬方案，更能獨享 3.5 分減碼好康；「GO 彈性」不論新資金 (扣款幣別為新台幣) 及舊資金 (扣款幣別為原幣)，均享利率優惠；「GO 輕鬆」網路銀行簡單 3 步驟，即可輕鬆完成定存交易。
新版「數位 e 指外幣優利定存專案」提供多種幣別及天期之定存，並全面降低金額門檻，若自他行匯入及新臺幣結購之新資金定存，到期仍有提供舊資金方案續享優惠利率；初次接觸外幣理財或有經驗的投資者，數位 e 指皆能協助輕鬆管理資產，開拓跨幣別理財新視野。
此外「換匯要吉時」也將進入最後倒數，線上換匯美元或日圓存款匯率最高分別享減碼 3.8 分、0.08 分，線上買日圓現鈔匯率最高減碼 0.08 分；且加碼線上換匯金額達新台幣 20 萬元且完成登錄即享 iPhone 16 抽獎資格。
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