【量大強漲股整理】邊緣AI商機噴發下，主流股呼之欲出?

鉅亨研報 2025-02-14 18:03

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 245.92 億元，投信賣超 31.93 億元，自營商賣超 26.29 億元，三大法人合計賣超 304.15 億元 ，其中，外資、投信、自營商皆由買轉賣

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輝達引領科技股走高，美國總統川普暫緩徵收新關稅，美股四大指數全數收紅，那指、標普與費半指數漲幅均超 1%，指標股 (NVDA-US) 輝達上漲 3%，(INTC-US)英特爾大漲 7%，(TSM-US)台積電 ADR 下跌 2.2%，川普宣布將進行對等關稅調查與計畫，但並未立即推出，預計最快 4 月才會實施，暫時緩和市場緊張情緒，美國 1 月生產者物價指數 (PPI)年升 3.5%，創 2023 年 2 月以來新高，市場對聯準會 (Fed) 在今年下半年之前都不會降息的看法，預計今日台股因川普暫緩徵收新關稅，不過因美國前總統川普近日再度發表言論，指控台灣搶走美國的晶片生意，引發市場關注，加上台積電跟英特爾合作的事情正在研擬，牽動今日台股走勢，加權指數今日開低震盪走低，終場下跌 246 點，收在 23152 點，成交量增 3983.39 億，台股受到台積電回檔的影響下呈現拉回，不過櫃買指數相對抗跌，短期內資金可能會轉向基本面較為穩健的個股，台股仍將維持區間震盪格局，選股重於選市。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 2.75%，收在 1060 元，隨著美國總統川普可能以關稅作為手段，要求台積電將更多先進製程產線移至美國，台積電本周將首度在亞利桑那州召開董事會，這次會議引發各界關注，因台積電必須在美台之間的微妙政治平衡中做出抉擇，同時維護企業長期發展利益，據《英國金融時報》報導，為應對可能的關稅壓力，台積電正在評估多項選擇，包括加速亞利桑那州晶圓廠的先進製程規劃、建立美國的先進封裝產能、承諾擴大投資規模透過追加對美國製造的投資，以說服美國政府取消對進口晶片課徵關稅的計劃；(2317-TW) 鴻海，下跌 1.11%，收在 178 元，鴻海公布 2025 年 1 月合併營收為 5,387 億元，雖因農曆年長假縮短工作天數，導致月減 17.74%，但仍創下歷年同期次高，較去年同期成長 3.16%，受惠於輝達 GB200 AI 伺服器的強勁拉貨需求，鴻海對本季營運展望更加樂觀，預期將呈現較去年同期「強勁成長」，並且有望超越過去五年同期的平均水準，展現其在 AI 產業中的競爭力與成長潛力；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.99%，收在 1505 元，IC 設計大廠聯發科宣布 2025 年 1 月合併營收達 511.44 億元，不僅重返 500 億元整數關卡，更創下近 28 個月以來新高。儘管受到農曆新年長假影響，工作天數減少，聯發科仍逆勢繳出月增 22.7％、年增 14.9％的亮眼成績，展現強勁成長動能，法說會中，聯發科管理層表示，智慧手機業務受益於中國大陸政府的補貼政策，帶動需求回升，此外，因應全球貿易關稅的不確定性，部分客戶加速對電視、WiFi 設備、平板電腦及 Chromebook 的拉貨需求，綜合上述因素，公司預期第一季營收表現將優於以往季節性趨勢，為全年成長奠定良好基礎。

昨日股市期皇后影音中公開預告二月份的主流股裡面，政策扶植的【鋼鐵股】將是可留意的重點股，果真，幾乎鋼鐵股一片紅通通，俄烏和平曙光帶旺，

經濟日報冠軍股，再度點火向上!(3661-TW) 世芯 - KY，再創新高! 經濟日報 3130 元領先預告，再創波段新高! 來到 3785 元，整整大漲 + 20%。

開紅盤前市場上都在說 DeepSeek 事件，將會導致 AI 的受害股，要避開，當時佳螢卻是獨排眾議的告訴大家這個事件，反倒可以興起，【AI 的受惠股】，所以我們領先預告的，DeepSeeK 的受惠股就是 (3661-TW) 世芯 - KY。來到今天股價大漲也不意外! 都在掌握之中!!!

世芯電子在亞馬遜的 Trainium 系列進展穩定，目前正穩步執行合作計劃。未來若能順利拿下 Trainium 4 的訂單，世芯將有機會大幅提升其營運表現與市占率。業界分析認為，亞馬遜等大型雲端服務供應商對高效能 AI 晶片的需求，為世芯創造了巨大的業務機會，體而言，專注於 ASIC 及 SoC 領域的世芯，正受惠於市場結構性的變化及技術升級的推動。法人對其未來的發展持正面看法，並認為隨著世芯技術研發能力的提升，其在 AI 及雲端市場中的競爭力將進一步鞏固，成為未來 AI 時代的重要玩家之一。

但外資點出，DeepSeek 將激發更多廠商投入自行開發 AI 的 Asic 晶片，市場更聯想，此舉將讓世芯 - KY(3661) 受惠，甚至點名世芯 - KY 為 DeepSeek 概念股。受此利多激勵，世芯今日股價開小漲後，持續放量上攻，盤中最高價更只差 10 元漲停。世芯 2024 年營收為 519.76 億元，年增 70.5%，改寫新高，去年前三季每股淨利 58.43 元。今年展望部分，公司自估可較去年持平到小幅增加，獲利有望續揚。

邊緣 AI 商機噴發下，主流股呼之欲出?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師