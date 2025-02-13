郭智輝強調台美關係好 半導體和AI產業互補 只是很多人「觀念停留在Nokia年代」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-13 20:21

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針對美國總統川普表示將課「對等關稅」，經濟部長郭智輝今 (13) 日表示，經濟部非談判小組，赴美團隊除例行性拜訪也會蒐集產業資訊，提供談判小組參考；他強調，台美的經貿關係過往一向良好，且在半導體和 AI 產業互補，他以很多人觀念還停留在「2000 年拿 Nokia 的年代」作喻，籲產業發展署多和民眾溝通，讓大家更了解半導體產業。

郭智輝今日出席勤業眾信舉辦的「鏈結創新 驅動未來高峰會」，於會前接受媒體聯訪。

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因應川普 2.0 關稅，經濟部次長江文若及國貿署長赴華府與川普團隊溝通，郭智輝表示，江文若長期專責處理國際貿易問題，這趟赴美訪問除了例行性拜訪之外，也會蒐集資訊。他強調，經濟部並非談判小組，因此會盡量蒐集產業資訊，提供談判人士參考。

面對美國多變的關稅政策，郭智輝強調，台美長期的經貿關係緊密，且在半導體和 AI 產業領域互補，經濟部已因應成立專案小組，整合駐外單位資源，提供台商最即時的資源與協助，未來將在美國成立投資貿易服務中心，協助供應鏈布局。