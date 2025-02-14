川普前經濟顧問：中國關稅痛苦門檻比美國低

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-02-14 07:56

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美國總統川普的前經濟顧問 Stephen Moore 週四 (13 日) 受訪時表示，中國的關稅痛苦門檻比美國「低得多」。

Moore 在杜拜舉行的「Delivering Alpha」活動上表示，中國是川普在關稅方面的主要目標。

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Moore 將外交經濟政策描述為「川普談判工具」，並表示這代表「爭奪全球經濟主導地位和霸權的鬥爭。」

Moore 不願將當前的爭端稱為貿易戰，他表示，這更有可能演變成一場「貿易衝突」。他補充說，中國「不可能贏得」關稅升級的競賽，因為中國的經濟「表現不太好」。

Moore 稱：「中國將 (更容易) 感受到這些關稅的影響，貿易戰對兩國都不利。但它們的痛苦的門檻比我們的低得多。」

Moore 在 2016 年川普首次競選期間擔任高級經濟顧問，目前是傳統基金會高級研究員。傳統基金會是華盛頓一個有影響力的右翼智庫，也是 2025 計畫 (Project 2025) 的幕後推手，呼籲對聯邦政府進行全面改革。

歐洲必須做出選擇

Moore 也嚴厲批評了歐洲對中國的立場，聲稱「歐洲人、英國人和澳洲人必須在美國和中國之間做出選擇」。

他說：「我希望歐洲人明白，這關係到地球的生存，我們不允許中國統治亞洲。然而，北京和歐盟也捲入了電動車關稅的貿易爭端。 」

經濟學家們對貿易緊張局勢升級發出了嚴峻警告，凱投宏觀分析表示，川普最初的關稅聲明「只是可能演變為一場極具破壞性的全球貿易戰的首擊」。

Moore 也支持美國總統對墨西哥、加拿大和中國徵收關稅的動機，美國政府稱此舉是為了打擊芬太尼和海洛因毒品的進口。

若川普真的能讓加拿大和墨西哥幫助阻止這些致命毒品進入美國，Moore 稱，那麼為從這些國家進口的商品支付更多費用是值得的。

中國回應「芬太尼是美國的問題」，而墨西哥總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 則駁斥了川普有關墨西哥所謂與犯罪集團結盟的說法，稱其是誹謗。