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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至70元，幅度約29.63%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 00:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由54元上修至70元，調升幅度29.63%。其中最高估值105元，最低估值29元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀13位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Robinhood Markets Inc - Class A今(14日)收盤價為62.845元。近5日股價下跌29.63%，標普指數下跌0.16%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HOOD市場預估目標價

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Robinhood Markets Inc - Class A62.3311.48%

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