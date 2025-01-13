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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為51.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.91元上修至0.96元，其中最高估值1.05元，最低估值0.67元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.05(1.05)1.761.691.22
最低值0.67(0.67)0.670.650.71
平均值0.91(0.89)1.141.210.96
中位數0.96(0.91)1.11.210.96

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值29.11億41.92億45.08億34.92億
最低值26.14億28.72億29.94億32.06億
平均值28.20億33.80億37.61億33.49億
中位數28.47億34.14億38.07億33.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS---4.27-1.17-0.61
營業收入9.59億18.35億13.82億18.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

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