鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.25元，預估目標價為54.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.18元上修至1.25元，其中最高估值1.8元，最低估值0.85元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.8(1.76)
|2.05
|1.26
|1.52
|最低值
|0.85(0.69)
|0.65
|0.71
|1.45
|平均值
|1.29(1.17)
|1.41
|1.06
|1.49
|中位數
|1.25(1.18)
|1.37
|1.22
|1.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41.92億
|47.23億
|42.59億
|46.81億
|最低值
|28.97億
|29.94億
|32.06億
|40.10億
|平均值
|35.24億
|38.91億
|36.52億
|43.45億
|中位數
|35.57億
|38.96億
|34.92億
|43.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-4.27
|-1.17
|-0.61
|營業收入
|9.59億
|18.35億
|13.82億
|18.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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