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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.25元，預估目標價為54.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.18元上修至1.25元，其中最高估值1.8元，最低估值0.85元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.8(1.76)2.051.261.52
最低值0.85(0.69)0.650.711.45
平均值1.29(1.17)1.411.061.49
中位數1.25(1.18)1.371.221.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值41.92億47.23億42.59億46.81億
最低值28.97億29.94億32.06億40.10億
平均值35.24億38.91億36.52億43.45億
中位數35.57億38.96億34.92億43.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS---4.27-1.17-0.61
營業收入9.59億18.35億13.82億18.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

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