鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估下修至1.57元，預估目標價為21.69元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Barrick金礦(GOLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元下修至1.57元，其中最高估值2.15元，最低估值1.11元，預估目標價為21.69元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.15(2.15)
|2.16
|1.99
|1.84
|最低值
|1.11(1.13)
|1.12
|1.21
|1.17
|平均值
|1.57(1.61)
|1.67
|1.62
|1.51
|中位數
|1.57(1.61)
|1.64
|1.64
|1.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|165.24億
|168.27億
|163.78億
|147.87億
|最低值
|130.53億
|131.17億
|144.82億
|147.87億
|平均值
|146.80億
|152.92億
|154.52億
|147.87億
|中位數
|145.55億
|152.85億
|154.74億
|147.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.31
|1.14
|0.24
|0.72
|1.22
|營業收入
|125.21億
|119.37億
|110.54億
|113.78億
|129.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Barrick金礦(GOLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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