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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估下修至1.57元，預估目標價為21.69元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 22:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Barrick金礦(GOLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元下修至1.57元，其中最高估值2.15元，最低估值1.11元，預估目標價為21.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.15(2.15)2.161.991.84
最低值1.11(1.13)1.121.211.17
平均值1.57(1.61)1.671.621.51
中位數1.57(1.61)1.641.641.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值165.24億168.27億163.78億147.87億
最低值130.53億131.17億144.82億147.87億
平均值146.80億152.92億154.52億147.87億
中位數145.55億152.85億154.74億147.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.311.140.240.721.22
營業收入125.21億119.37億110.54億113.78億129.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Barrick金礦(GOLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGOLD

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