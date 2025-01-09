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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至0.9元，預估目標價為51.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 00:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.9元，其中最高估值1.04元，最低估值0.67元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.04(1.04)1.61.691.22
最低值0.67(0.67)0.580.650.71
平均值0.87(0.86)1.061.170.96
中位數0.9(0.84)1.031.210.96

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值29.10億41.92億45.08億34.92億
最低值25.74億26.15億28.84億32.06億
平均值27.98億33.34億37.16億33.49億
中位數28.25億34.14億38.07億33.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS---4.27-1.17-0.61
營業收入9.59億18.35億13.82億18.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

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