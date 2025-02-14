鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估下修至-1.72元，預估目標價為310.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 02:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.01元下修至-1.72元，其中最高估值1.1元，最低估值-4.08元，預估目標價為310.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.1(2.7)
|4.5
|8.55
|12.15
|最低值
|-4.08(-4.08)
|0.49
|4.12
|9.53
|平均值
|-1.69(-1.04)
|2.54
|6.35
|10.65
|中位數
|-1.72(-1.01)
|2.84
|6.59
|10.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.93億
|38.19億
|50.85億
|60.38億
|最低值
|22.84億
|31.51億
|40.40億
|49.93億
|平均值
|26.23億
|34.33億
|45.93億
|55.51億
|中位數
|26.34億
|34.04億
|46.70億
|57.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-7.46
|-7.20
|-9.30
|-3.52
|營業收入
|4.93億
|8.44億
|10.37億
|18.28億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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