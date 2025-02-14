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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估下修至-1.72元，預估目標價為310.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 02:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.01元下修至-1.72元，其中最高估值1.1元，最低估值-4.08元，預估目標價為310.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.1(2.7)4.58.5512.15
最低值-4.08(-4.08)0.494.129.53
平均值-1.69(-1.04)2.546.3510.65
中位數-1.72(-1.01)2.846.5910.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值30.93億38.19億50.85億60.38億
最低值22.84億31.51億40.40億49.93億
平均值26.23億34.33億45.93億55.51億
中位數26.34億34.04億46.70億57.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-7.46-7.20-9.30-3.52
營業收入4.93億8.44億10.37億18.28億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALNY

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