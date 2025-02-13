【量大強漲股整理】元月營收公布下，二月份主流股如何掌握，報你知?

鉅亨研報 2025-02-13 17:41

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 10.78 億元，投信 8.44 億元，自營商買超 54.52 億元，三大法人合計買超 73.74 億元 ，其中，外資連續買超 3 日其累計買超金額為 130 億，投信、自營商皆由賣轉買。

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美股早盤因美國 1 月 CPI 年率高於預期而開低，市場對聯準會降息空間的擔憂升溫，然而隨著科技股表現強勁，費城半導體指數與那斯達克指數尾盤翻紅，道瓊工業指數終場下跌 225 點，顯示市場情緒仍較為謹慎。科技股方面，(INTC-US)英特爾上漲 7%，(AAPL-US)蘋果上漲 1.8%，而 (TSM-US) 台積電 ADR 則下跌 1%。美國 1 月 CPI 年率錄得 3.0%，高於市場預期的 2.9%；核心 CPI 年率上升 3.3%，亦高於預估的 3.1%，高於預期的通膨數據令市場憂慮聯準會可能採取更長期的緊縮政策，進一步壓抑投資氣氛，不過，美國總統川普與俄羅斯總統普丁及烏克蘭總統澤倫斯基通話，俄烏停火談判展現曙光，該消息激勵石化族群，(1301-TW)台塑、(1303-TW)南亞與 (1326-TW) 台化等「台塑三寶」盤中股價大幅上漲，南亞一度漲超 6%，帶動市場對戰後重建的期待，在台股方面，今日受到美股收盤走勢影響，開盤後短線反彈，加權指數今日開高震盪走高，終場上漲 109.66 點，收在 23399.41 點，成交量來到 3774.93 億，台股近期雖然維持震盪，不過多頭的趨勢沒有改變，外資連續買超 3 日其累計買超金額為 130 億，投信、自營商皆由賣轉買，上市櫃公司公布，3.74 億元，元

月營收創下歷史同期新高紀錄，市場對美國半導體關稅政策及台積電投資計劃的關注，但仍有買盤支撐，近期美國關稅政策的不確定性及通膨壓力導致市場避險情緒升溫，資金流向偏保守，展望後市，選股重於選市。

權值股方面，今日漲跌互見，(2330-TW) 台積電，下跌 0.91%，收在 1090 元，台積電同時召開董事會，通過多項議案，包括總計 9,000 億元的大規模投資計劃，顯示公司持續在全球擴產的決心，為美國製造量能擴大預留伏筆，美國政府傳出計劃對進口半導體課徵 25% 關稅，並推動台積電與英特爾合資設廠；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.69%，收在 180 元，原計劃打造全球第 3 大汽車集團的日產汽車（Nissan）與本田（Honda），其合併協商近日傳出可能中止的消息，市場對此感到震驚，鴻海作為電動車市場的積極參與者，近年來透過 MIH 開放平台與多家車廠展開合作，並定下 2025 年全球電動車市占率達 5% 的目標，鴻海若能參與日產經營，將有助於其實現電動車戰略目標，並進一步強化在全球汽車市場的地位；(2454-TW) 聯發科，上漲 2.36%，收在 1520 元，隨著 DeepSeek 的快速崛起，市場對小型化模式和邊緣 AI 的推廣日益關注，進一步帶動中端 GPU 及 AI 加速器需求的增加，根據花旗最新報告，聯發科憑藉其在雲端協同佈局和 ASIC 技術方面的領先優勢，將成為這波成長浪潮的核心受益者，花旗給予聯發科「買進」評等，目標價定為 1800 元。

經濟日報冠軍股，再度點火向上!(3661-TW) 世芯 - KY，再創新高! 經濟日報 3130 元領先預告，再創波段新高! 來到 3735 元，整整大漲 + 19%。

(3661-TW) 世芯 - KY，盤中大漲逾 + 4%，上再創波段新高! 來到 3735 元大關!

還記得嗎? 2/2(日) 佳螢就在經濟日報領先預告，D.S 受惠股。

開紅盤前市場上都在說 DeepSeek 事件，將會導致 AI 的受害股，要避開，當時佳螢卻是獨排眾議的告訴大家這個事件，反倒可以興起，【AI 的受惠股】，所以我們領先預告的，DeepSeeK 的受惠股就是 (3661-TW) 世芯 - KY。來到今天股價大漲也不意外! 都在掌握之中!!!

世芯電子在亞馬遜的 Trainium 系列進展穩定，目前正穩步執行合作計劃。未來若能順利拿下 Trainium 4 的訂單，世芯將有機會大幅提升其營運表現與市占率。業界分析認為，亞馬遜等大型雲端服務供應商對高效能 AI 晶片的需求，為世芯創造了巨大的業務機會，體而言，專注於 ASIC 及 SoC 領域的世芯，正受惠於市場結構性的變化及技術升級的推動。法人對其未來的發展持正面看法，並認為隨著世芯技術研發能力的提升，其在 AI 及雲端市場中的競爭力將進一步鞏固，成為未來 AI 時代的重要玩家之一。

但外資點出，DeepSeek 將激發更多廠商投入自行開發 AI 的 Asic 晶片，市場更聯想，此舉將讓世芯 - KY(3661) 受惠，甚至點名世芯 - KY 為 DeepSeek 概念股。受此利多激勵，世芯今日股價開小漲後，持續放量上攻，盤中最高價更只差 10 元漲停。世芯 2024 年營收為 519.76 億元，年增 70.5%，改寫新高，去年前三季每股淨利 58.43 元。今年展望部分，公司自估可較去年持平到小幅增加，獲利有望續揚。

(3019-TW) 亞光，收盤再創波段新高! 收在在 199 元，專注於光學鏡片及模造玻璃生產的亞光，近年來在照相機、顯微鏡等光學領域持續展現出色表現。根據最新報告顯示，亞光 2024 年營收預估可達 230.5 億元，較去年成長 29%，並有望刷新十年來的淨利新高，顯示其市場需求強勁及營運策略成功。

(3019-TW) 亞光，上漲 2.59%，收在 198 元，光學大廠亞光，公司公布 1 月營收達 18.3 億元，雖較上月減少 15%，但同比增長 22%，創下歷年同期新高紀錄，展現穩健成長動能，今年全球市場對數位相機與車載應用的需求持續強勁，公司將積極搶占特殊車載鏡頭與 Meta Lens 的商機。



經濟日報冠軍股【3661 世芯 - KY】，再創波段新高!【3019 亞光】收盤改寫新高! 領先預告二月份主流股該如何掌握? 撿鑽石翻倍計畫】邀你跟上!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師