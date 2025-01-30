AI面試官上線？Deloitte殷勝雄：應徵條件明確的職位最可能優先採用

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-30 10:20

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試想一個畫面，讓人工智慧（AI）幫公司面試求職者，用 AI 幫新人「教育訓練」，這一切並不遙遠，有些已付諸實現，勤業眾信科技與轉型服務負責人殷勝雄說：「可行性很高」，對於應徵條件很明確的職位，如審計員一職會優先採用 AI 來面試。可以期待，AI 面試的型態和選擇會更多元化，且對應試者更「友善」，不只性別友善，連 AI 講什麼語言，都可讓你挑選。

AI 帶動另一波新的數位化浪潮，被視為企業轉型的核心。有別以往企業較關注投資回報（ROI），面對 AI 應用，許多企業已等不及看到 ROI，而將其視為一種戰略性的風險投資，是場不能輸的戰役。

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殷勝雄說，AI 技術的應用極廣，從自動化生產到智慧客戶服務，從供應鏈優化，到即時資料分析，方方面面地，AI 正在改變企業的經營方式。舉例來說：生成式 AI 可依據過往的數據，推算及預測需求的波動，進而生成針對整條供應鏈的優化建議，包括庫存管理、物流運輸路線規劃，甚至是供應商績效分析等等，可提升整體效率。

不只供應鏈，已有很多銀行或購物網站，透過線上 AI 客服，快速回答客戶問題，並進而提供客戶個性化產品推薦，不但節省處理時間，讓客戶免於等待，更大幅提升客戶滿意度和服務效率。

殷勝雄說，這是「雙贏」，AI 取代人力，不但讓客戶因即時得到答案而滿意，透過 AI 的個人化推薦，更增加客戶黏性、提高顧客消費單價，也為企業建立了資料驅動的商業模式。

在企業內部的 AI 應用，殷勝雄說，目前看來可行性很高的是人力招募，以勤業眾信來說，一年即要面試一千個新人，是非常龐大的人力成本。目前他們已針對「審計員」這項職位來測試 AI 工具。比如：先給 AI 一些條件或關鍵字 （如：會計），用 AI 協助篩選條件符合的履歷，挑出適合人選；下一步是用 AI 進行面試，不但可節省因重覆提問而耗費的人力成本，更可避免人的主觀意識與成見造成的偏差，而達到更高的公平性。

殷勝雄說，甚至更進階，也更人性的可以訓練 AI，辨識某些特定表情或肢體語言，如眼神飄移，肢體不安扭動時，是代表「緊張」， AI 在解讀對方感覺緊張時，也會適時發出提醒應試者「不要緊張」的訊息，以安撫情緒。他笑說，其實要做到對應試者更「友善」的話，甚至連 AI 的男聲、女聲或語言種類等模式，都可「任君挑選」。

在新人進入公司後，AI 可生成個人化的職業發展路徑和培訓計畫，讓人才對公司產生向心力，進而提升企業的留才率。殷勝雄樂觀看待 AI 的廣泛應用，不僅是留才、培才，甚至企業的知識管理及傳承，都可望藉由 AI 來達成。

當大多數人的眼光聚焦因 AI 而受惠的高科技產業時，殷勝雄思考，如何利用 AI 來協助傳統產業，或是還不那麼 AI、且高度依賴人力的產業將知識保留下來，讓他們及時搭上這班 AI 列車？

台灣自今年正式步入髙齡化社會，加上少子化，人才荒是各企業面臨的重要課題，殷勝雄說，因應傳統產業企業升級與轉型，如何將 AI 結構化，訓練 AI，並用 AI 來知識傳承，也是 Deloitte 當前正推行的重要業務。

他舉例麥當勞正在研究，如何讓資深員工的工作經驗，能夠接近真人「一對一」教導新人的臨場真實感？其實有些流程可藉由 AI 的模擬情境來重現，供新人線上學習和教育訓練，可節省人力成本，也不受限於時地。AI 的橫空出世，將可望解決許多傳產因人力斷層、知識傳承無以為繼的窘境。