是你嗎？只花35元買飲料中大獎 11-12月發票誕生18個千萬獎金幸運兒

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-05 19:14

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財政部賦稅署表示，113 年 11-12 月期統一發票中獎號碼已於 114 年 1 月 25 日下午開出，特別獎獎金新臺幣 1,000 萬元中獎號碼為 13965913，特獎獎金 200 萬元中獎號碼為 29892710，可兌領特別獎及特獎之中獎發票分別為 18 張及 15 張。中千萬元獎金者，其中有 6 張消費金額都不到 100 元，最低是在桃園市的萊爾富商店花 35 元買飲料。

18 位特別獎中獎者裡有 6 張消費金額都不到 100 元，包括在桃園市楊梅萊爾富花 35 元買飲料、桃園楊梅順意生活百貨廣場花 45 元買耐熱袋、嘉義縣朴子市全聯福利中心 69 元買食品、在高雄左營中華電信支付 80 元月租費、支付 Google Play 訂閱服務費 90 元、在新竹市台灣創價學會新竹藝文中心消費 97 元都抱走了千萬大獎。

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財政部賦稅署提醒，113 年 11-12 月期中獎統一發票領獎期間為 114 年 2 月 6 日至 114 年 5 月 5 日，中獎人於該期間內依附表所列之兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票，且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎 APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎 APP 只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎 800 元獎及 500 元獎。各獎別領獎據點及提供服務時間彙整如附表。