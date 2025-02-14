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鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)目標價調升至186元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 08:10


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)提出目標價估值：中位數由180元上修至186元，調升幅度3.33%。其中最高估值212.5元，最低估值156元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予日月光投控(3711-TW)評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀0位。

日月光投控(3711-TW)今(13日)收盤價為170.5元。近5日股價上漲5.9%，相關半導體業近5日下跌1.34%，集中市場加權指數上漲0.36%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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