金價衝上2900美元創新高 讓人愛又怕？法人看好5大利多助漲 買金礦股具2優勢

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-10 15:52

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2024 年黃金價格飆升超過 27%，成為去年表現最佳的資產之一，今 (10) 日金價 2900 美元創下歷史新高，現在還可以進場嗎？施羅德 (環) 環球黃金基金產品經理林良軍表示，黃金價格與 5 大因素息息相關：實體黃金供需、通膨、美元強弱、利率環境、地緣政治風險。若擔心金價高昂，可購入投資金礦股的黃金基金，不但可免稅，更可掌握這一波中小型金礦股爆發潛力。

林良軍表示，2024 年黃金猛烈的漲勢，主要原因是市場對於聯準會降息的預期，而現今川普上任後，聯準會今年預期降息幅度越來越少，反倒是川普上任後大打關稅牌進行各項談判，不僅增添了地緣政治的風險，關稅與貿易戰也將可能進一步引起經濟衰退或是通貨膨脹的可能性，避險資金是推升了這次黃金創新高的主要動能。

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有的投資人擔心：「黃金漲這麼多了，現在適合買入嗎？」去年第四季各大金融機構即預估今年黃金上看 3,000 美元，想不到 2024 年底收在 2,606.15 美元，一個多月就衝高到 2921 美元，此時空手的投資人應該會好奇，已經漲這麼多了，還可以買黃金嗎？

林良軍說明，川普上任至今未滿一個月，現在地緣政治的風險才剛開始，且各國央行連續 15 年購入黃金，近 3 年更是拉高幅度，購入的量是過去 2010 年到 2021 年 12 年的一倍，尤其在新興國家黃金儲備趨勢更為顯著，以因應越來越多不確定的經濟環境。基於上述兩原因，可看到黃金下檔的支撐性，再加上雖然市場普遍對今年美國降息的幅度預期縮小，但全球不只有美國在降息，歐洲央行 1 月底再次宣布降息 1 碼，在泛降息環境下，依然對金價走勢有利，短線或許有漲多回檔的風險，但中長線依然利多可期。

除了金價，還有具補漲潛力的「金礦股」。林良軍表示， 在台灣市場要能直接投資黃金市場並不容易，然而在專家的眼裡溯本求源更有潛力，就像 AI 正夯，我們會往上游投資半導體產業，於是專注於投資金礦股的黃金基金就是這樣趨勢下，同樣具備前景的選擇。

投資黃金基金有許多的優點，第一是「免稅」。比起現貨黃金將依賣價 6% 計算所得併入綜所稅，投資境外基金，資本和配息利得合計超過 100 萬元需要主動申報，合併境外所得後的 (113 年度) 個人所得基本免稅額為 750 萬元，加上共同基金可採線上交易不受金融機構營業時間的限制，對於大眾投資人來說相對有很大的彈性與便利。