鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估上修至23.1元，預估目標價為731.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 18:11
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.85元上修至23.1元，其中最高估值24.79元，最低估值19.67元，預估目標價為731.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|24.79(24.79)
|40.8
|46.97
|最低值
|19.67(19.67)
|31.47
|37.06
|平均值
|22.99(22.92)
|36.06
|42.55
|中位數
|23.1(22.85)
|35.55
|42.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|54,800,000
|69,471,000
|79,948,240
|最低值
|54,064,000
|62,278,000
|69,023,000
|平均值
|54,293,400
|66,429,800
|75,480,290
|中位數
|54,225,000
|66,687,000
|77,007,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.37
|25.02
|15.22
|14.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,051,791
|53,757,171
|28,564,375
|22,537,767
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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