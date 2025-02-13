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鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估上修至23.1元，預估目標價為731.5元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 18:11


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.85元上修至23.1元，其中最高估值24.79元，最低估值19.67元，預估目標價為731.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值24.79(24.79)40.846.97
最低值19.67(19.67)31.4737.06
平均值22.99(22.92)36.0642.55
中位數23.1(22.85)35.5542.25

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值54,800,00069,471,00079,948,240
最低值54,064,00062,278,00069,023,000
平均值54,293,40066,429,80075,480,290
中位數54,225,00066,687,00077,007,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.3725.0215.2214.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,051,79153,757,17128,564,37522,537,767

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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