研調：中國摺疊式智慧手機銷量年增27% 華為領跑市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-25 18:30

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研調機構 Counterpoint Research 指出，2024 年中國摺疊機銷量年增 27%，雖持續保持高速成長，但成長幅度有所放緩。中國為全球最大且競爭最激烈的摺疊機市場，多家中國 Android OEM 積極角逐此領域。

憑藉強大的品牌影響力，華為在 2024 年進一步鞏固其於中國摺疊機市場的領導地位，市佔達半數；華為熱銷機型涵蓋書本式與翻蓋式摺疊機，Mate X5 與 X6 領跑書本式市場，而 Pocket 2 與 Nova Flip 則是翻蓋式機型的銷售主力。

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HONOR 憑藉 Magic Vs 2 與 Vs 3 系列的強勁銷售，成為另一家市佔達雙位數的主要品牌，其輕薄設計深受消費者青睞。相較之下，其他中國主要 OEM 與三星的市佔皆為個位數。

2024 年中國市場前五大熱銷摺疊機型合計佔超過 50% 的銷量，其中華為與 HONOR 各佔兩席，vivo 則有一款機型入榜。在這五大機型中，僅華為 Pocket 2 與 HONOR V Flip 為翻蓋式設計。中國市場對書本式摺疊機的需求明顯高於翻蓋式機型，書本式機型佔比超過 67%，而翻蓋式機型僅佔 23%。這一趨勢與 Counterpoint 中國消費者研究結果一致，顯示中國消費者更偏好書本式摺疊機。

此外，書本式摺疊機的耐用性與使用體驗相比第一代機型大幅提升，進一步推動其市場滲透率。隨著技術進步，摺疊機在厚度、鉸鏈、重量、電池續航與相機性能等方面均有顯著提升，特別是書本式機型的重量與厚度已逐漸接近傳統直立式手機，使其更具吸引力，消費族群也從過去以男性與商務人士為主，逐步拓展至女性消費者。

例如，OPPO 即將推出的旗艦 Find N5 將是市場上最薄的書本式摺疊機，厚度僅 8.93mm，進一步迎合消費者需求。