華碩董座施崇棠親征GTC大會 AI POD伺服器解決方案3月出貨

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-25 16:21

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NVIDIA® GTC(NVDA-US) 大會預計下個月在美國聖荷西盛大登場，華碩 (2357-TW) 今 (25) 日表示，董事長施崇棠將率隊參加，一應俱全的 AI / IoT 解決方案，並同時宣布旗下 ASUS AI POD 三月起正式進入量產出貨。

華碩表示，將在本次 GTC 大會上，持續深化「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」發展策略，於活動中完整展示各種因應高算力需求而生的頂級伺服器、智慧邊緣電腦、冷卻技術與軟體開發等一應俱全的 AI / IoT 解決方案，打造智慧新未來。

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而華碩將於三月推出的 ASUS AI POD ，內建 72 個 NVIDIA GB200 NVL72 晶片，不僅大幅增進即時推論效能達 30 倍，透過無縫整合 CPU、GPU 及交換器，還能提供超快速、低延遲的通訊；再加上第五代 NVIDIA NVLink 互連技術，傳輸更流暢出色。

此外，AI POD 亦支援先進冷卻組合，包括：液對氣 (Liquid to Air)、液對液 (Liquid to Liquid)，以維持系統穩定運作，是訓練兆級參數語言模型，或執行即時 AI 推論等任務的理想首選。

全新 ASUS AI POD 的 CPU / GPU 散熱板、冷卻液分配裝置皆經過精心打造，可降低耗電量，提升資料中心的電力使用效率 (PUE)，搭配重塑 AI 基礎架構的全方位服務模式，涵蓋設計、建置到實作、測試及部署等各種作業，除了擁有絕佳的雲端相容性，還能確保客製化解決方案加速上市，強化客戶產品競爭力。