研調：中國手機市場Q4銷量年減3.2% 華為重返榜首、小米緊追

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Counterpoint 資深分析師 Mengmeng Zhang 分析，華為憑藉 18.1% 市佔率重返市場領導地位，為美國制裁以來首次。這波成長主要受惠於中階 Nova 13 系列與高端 Mate 70 系列新機上市帶動。小米則以 17.2% 市佔率緊追在後，主因 10 月推出的旗艦 Mi 15 系列熱銷，加上電動車業務成功提升品牌形象。在中國品牌積極搶攻高階市場的競爭下，蘋果以 17.1% 市佔率位居第三。