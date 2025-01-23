研調：中國手機市場Q4銷量年減3.2% 華為重返榜首、小米緊追
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-23 16:21
研調機構 Counterpoint 最新報告顯示，中國智慧型手機市場 2024 年第四季年減 3.2%，為全年唯一下跌季度，不過華為在新機銷售助攻下重返市場龍頭寶座，年增 15.5%，小米則憑藉高階戰略位居第二。
Counterpoint Research 副總監 Ethan Qi 表示，中國手機市場在 2024 年前三季持續回溫，每季均呈現成長，但第四季受消費者對補貼計畫態度趨於謹慎影響，市場增長動能放緩。
Counterpoint 資深分析師 Mengmeng Zhang 分析，華為憑藉 18.1% 市佔率重返市場領導地位，為美國制裁以來首次。這波成長主要受惠於中階 Nova 13 系列與高端 Mate 70 系列新機上市帶動。小米則以 17.2% 市佔率緊追在後，主因 10 月推出的旗艦 Mi 15 系列熱銷，加上電動車業務成功提升品牌形象。在中國品牌積極搶攻高階市場的競爭下，蘋果以 17.1% 市佔率位居第三。
從全年表現來看，2024 年中國智慧型手機市場年增 1.5%，較 2023 年衰退 1.4% 為佳。vivo 以 17.8% 市佔率穩居全年龍頭地位，華為與小米分別以 16.3% 及 15.7% 市佔率居次。
展望 2025 年，Counterpoint Research 預期中國智慧型手機市場將維持低個位數成長。雖然 2025 年 1 月推出的智慧型手機補貼計畫可望帶動第一季銷量，但考量中國當前經濟挑戰，研究機構對市場前景持謹慎樂觀態度。
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