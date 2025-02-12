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鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.78%，報0.6245元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 21:30


截至台北時間12日21:30，澳元/美元下跌0.0049點跌幅達0.78%，暫報0.6245點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.42%
  • 近 1 週：+0.66%
  • 近 3 月：-4.24%
  • 近 6 月：-4.23%
  • 今年以來：+1.68%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.93，本日下跌0.8%
  • 歐元/美元相關性0.67，本日下跌0.31%
  • 英鎊/美元相關性0.54，本日下跌0.49%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.76，本日下跌0.94%
  • 美元/加幣相關性-0.75，本日下跌0.3%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.72，本日下跌0%

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澳元/美元0.6285-0.14%
紐元/美元0.5641-0.23%
歐元/美元1.03850.24%
英鎊/美元1.2439-0.03%
加幣/美元0.70.03%

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