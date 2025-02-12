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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.8%，報0.5609元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 21:30


截至台北時間12日21:30，紐元/美元下跌0.0045點跌幅達0.8%，暫報0.5609點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.76%
  • 近 1 週：+0.05%
  • 近 3 月：-5.18%
  • 近 6 月：-5.74%
  • 今年以來：+1.05%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.93，本日下跌0.81%
  • 歐元/美元相關性0.79，本日下跌0.32%
  • 英鎊/美元相關性0.68，本日下跌0.49%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.80，本日下跌0.93%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.75，本日下跌0.68%

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紐元/美元0.5641-0.23%
澳元/美元0.6285-0.14%
歐元/美元1.03850.24%
英鎊/美元1.2439-0.03%

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