外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.8%，報0.5609元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 21:30
截至台北時間12日21:30，紐元/美元下跌0.0045點跌幅達0.8%，暫報0.5609點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.76%
- 近 1 週：+0.05%
- 近 3 月：-5.18%
- 近 6 月：-5.74%
- 今年以來：+1.05%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0%
- 美元/挪威克朗相關性-0.80，本日下跌0.93%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.75，本日下跌0.68%
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