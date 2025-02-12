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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.37%，報1.358元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 21:42


截至台北時間12日21:42，美元/新加坡幣上漲0.005點漲幅達0.37%，暫報1.358點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.34%
  • 近 1 週：+0.13%
  • 近 3 月：+1.46%
  • 近 6 月：+2.18%
  • 今年以來：-0.81%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.82，本日上漲0.19%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.81，本日上漲0.77%
  • 美元/挪威克朗相關性0.79，本日上漲0.94%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.88，本日上漲0.38%
  • 紐元/美元相關性-0.81，本日上漲0.8%
  • 英鎊/美元相關性-0.79，本日上漲0.49%

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美元/新加坡幣1.3528-0.01%
人民幣/美元0.1368030.00%
歐元/美元1.03860.25%
紐元/美元0.5642-0.21%
英鎊/美元1.2438-0.04%

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