外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.37%，報1.358元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 21:42
截至台北時間12日21:42，美元/新加坡幣上漲0.005點漲幅達0.37%，暫報1.358點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.34%
- 近 1 週：+0.13%
- 近 3 月：+1.46%
- 近 6 月：+2.18%
- 今年以來：-0.81%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.82，本日上漲0.19%
- 美元/瑞典克朗相關性0.81，本日上漲0.77%
- 美元/挪威克朗相關性0.79，本日上漲0.94%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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