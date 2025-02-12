閎暉將斥14億元公開收購日本FDK 45%股權 跨入能源電力產品

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-12 19:49

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華新科 (2492-TW) 旗下閎暉 (3311-TW) 今 (12) 日召開重訊，董事會決議將以每股 435 日圓、總金額 67.54 億日圓 (約新台幣 14.4 億元) 公開收購日本 FDK 1552.74 萬股或 45% 股權，跨入能源電力產品的佈局。

閎暉表示，本公開收購最終有效應賣之數量須達預定收購數量，始告成就，而 FDK 母公司富士通也於今日簽署應賣協議 (Tender Agreement)，目前富士通持有 FDK 之普通股 2029.54 萬股、約 58.82% 持股。

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閎暉表示，富士通將於進行本案之公開收購時，依該協議規定將其持有之全數 FDK 普通股參與應賣，不過，閎暉僅於預定收購數量範圍內收購。

FDK 成立於 1950 年，主要業務領域為製造、銷售並出口各式電池和電子裝置，同時也包含電池模組、能源儲存系統及新世代電池 / 能源等電子裝置，並因應能源需求投入研發安全且有效率的能源使用方法。

FDK 鎳氫電池 (NiMH Batteries) 產品市占率高居全球第一；一次性圓柱狀鋰電池 (Lithium PrimaryBatteries) 也居領先地位；在新興的能源儲存和智能化應用方面，FDK 均保持技術領先的優勢。

閎暉表示，隨著 AI 技術進步，對於高效能、持久、輕便的電池需求將日益增加，再者電子產品移動性與便捷性的要求、物聯網（IoT）與智能城市等等的市場趨勢，都將高度依賴電池的發展。

此外，FDK 具有深厚的研發創新能力，搭配閎暉的成本管理與製造能力及跨產業的客戶資源，相信這次的合作將可大幅度提升整體績效及增加國際競爭力，以創造股東、客戶及員工最大價值。