華新科資源整合 瀚宇博月租近90萬元租下嘉聯益桃科部分廠房

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-29 19:51

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華新科集團進行資源整合中，瀚宇博 (5469-TW) 今 (29) 日決議以月租 89.4 萬元租下集團內軟板嘉聯益 (6153-TW) 桃科廠房約 1974 坪，同時，嘉聯益在本身營運持續虧損虧損的處境中，今天也決議再發行 4.2 萬張現增股募集資金。

嘉聯益今年初辦理 4 萬張股現金增資，每股價格為 18 元，嘉聯益此一籌資案總計募得 7.2 億元資金，而今天嘉聯益在本身營運持續虧損虧損的處境下，今天也決議再發行 4.2 萬張現增股自市場募集資金。

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嘉聯益今天公布 2024 年 第三季提列資產減損 7.93 億元，造成前三季稅後虧損擴大爲 21.19 億元，每股虧損 3.59 元。

2024 年前三季 PCB 廠瀚宇博德稅後純益 22.34 億元，每股純益爲 4.31 元。