藥華藥蟬聯入選「標普永續年鑑」 榮登全球生技業前5%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-12 17:25

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藥華藥也是唯一登上該年鑑生技業類別的台灣企業，顯見藥華藥永續發展及企業治理的優異表現獲國際高度認可，預計將進一步提升藥華藥在國際投資界的能見度。

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「標普全球」每年初依據前一年度企業永續評估 (CSA) 結果發布永續年鑑，為國際最具指標性的 ESG 評鑑之一，廣受全球企業及投資人關注。「標普全球」2025 年永續年鑑評比對象超過全球 7690 家企業、涵蓋 62 種產業，其中僅 75 家企業 CSA 評分達 Top 5%、僅 12 家企業入選生技業類別會員，藥華藥即名列其中，同時榮獲生技業類別「最佳進步獎」殊榮。

藥華藥永續中心持續積極參與「標普全球」的企業永續評估，2024 年 CSA 總分 68 分、ESG 評分 70 分，兩項指標分數均較去年顯著躍升，CSA 評分更是在全球生技業中名列前五，與 Grifols(基立福)、AbbVie(艾伯維)、Biocon 和 Celltrion 等世界知名國際藥廠並列，並大幅領先 Biogen(百健)、BioNTech、Gilead(吉立亞)、Moderna(莫德納) 和 Regeneron。

標普全球特別表彰藥華藥在社會醫療貢獻、人才管理及公司治理方面的卓越表現，公司治理領域評分更為全球生技業類別之冠。高 ESG 評分的企業代表在風險管理能力、資訊透明度、長期營運績效及發展潛力上更具優勢，為國際投資人重要的參考指標。

藥華醫藥繼 2024 年 2 月首次成功入選「標普全球永續年鑑」會員，成為台灣第一家和唯一登上該年鑑生技業類別的台灣企業後，2024 年 12 月更首度入選「道瓊永續指數」(DJSI) 新興市場指數成分股，為唯一入選 DJSI 的台灣生技製藥企業。

2025 年藥華藥進一步蟬聯入選「標普全球永續年鑑」，不僅評分大幅提升達全球生技業前 5%，更榮獲「最佳進步獎」，彰顯藥華醫藥在 ESG 領域的努力和成果倍受國際肯定。

藥華藥表示，感謝團隊不懈的努力，非常榮幸今年能夠再次入選「標普全球永續年鑑」，此項成就是藥華藥團隊共同將 ESG 原則納入業務運營的成果，也讓世界看到台灣生技產業在 ESG 領域的努力，未來將持續落實積極推動全球醫療保健的堅定承諾。

藥華醫藥專注實踐聯合國永續發展目標 (SDGs)，以 SDG3「良好健康與福祉」為永續核心願景，致力於開發同級最佳的新藥，滿足病患的迫切需求，提高醫療保健的可及性和可負擔性，並推動全球健康福祉。