藥華藥入選「道瓊永續指數」新興市場指數成分股

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-25 19:25

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藥華藥 (6446-TW)ESG 成果備受肯定，首度入選「道瓊永續指數」(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 新興市場指數成分股，成為今年唯一獲此殊榮的台灣生技製藥企業，顯示在永續發展及企業治理的優異表現獲國際高度認可，已進一步提升藥華藥在全球投資界的能見度。

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藥華藥自 2019 年起連續 4 年參加企業永續評比，今年以總分 68 分、ESG 評分 70 分的成績領先 99% 其他參與評比的生技同業，躋身頂級 1% 行列，兩項指標分數均較去年顯著躍升。標普全球更特別表彰藥華藥在社會醫療貢獻、人才管理及公司治理方面的卓越表現。高 ESG 評分的企業代表在風險管理能力、資訊透明度和長期發展潛力上更具優勢。

藥華藥繼今年 2 月首次成功入選「標普全球 2024 年永續年鑑」會員，為台灣第一家和唯一入選該年鑑生技業類別的企業後；12 月更首度入選「道瓊永續指數」新興市場指數成分股，成為今年台灣唯一入選的生技製藥企業，彰顯藥華醫藥在 ESG 領域的努力和成果備受國際肯定。