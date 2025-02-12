東洋攜手CSL seqirus支援防疫 公費流感疫苗全數得標

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-12 15:05

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公費流感疫苗需求湧現，政府近期宣布將增購 10 萬劑疫苗，以滿足民眾對公費流感疫苗的短期需求，今 (12) 日確認由東洋 (4105-TW) 全數得標，金額達 1270.5 萬元。對此東洋表示，已爭取原廠 CSL seqirus 支持，公益無償取得部分細胞型流感疫苗。

東洋指出，由於近期國內公費流感疫苗需求湧現，CSL seqirus 國際疫苗大廠同意與東洋攜手合作，將部分「細胞型流感疫苗」以公益無償方式轉予東洋，希望滿足國人對公費疫苗的緊急需求，也減少政府財務壓力，間接降低對新年度公費流感疫苗疫採購預算的影響。

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東洋進一步說明，在 CSL seqirus 與東洋合作下，通過審核並取得「緊急增購流感疫苗」標案，後續將配合政府施政如期提交所需的公費流感疫苗。

東洋指出，細胞型流感疫苗屬於新一代疫苗製程，雖然成本較傳統雞胚胎製成的價格較高，但於 2020 年引進「細胞型流感疫苗」，並連 5 年參與公費招標。