藥華藥竹北廠上樑 預計2026年正式量產銷售

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-06 18:17

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藥華藥 (6446-TW) 今 (6) 日舉行竹北廠上樑典禮，未來竹北廠將負責藥華藥旗下 Ropeg 的生物製程，預計 2025 年底完工，並在 2026 年正式量產銷售，預估未來可供應超過 10 萬名病患。

為因應全球市場對藥品的需求成長，藥華藥董事會 2022 年決議，斥資 51 億元興建竹北廠及 17 億元興建后里廠，進一步擴大產能。

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藥華藥竹北廠位於新竹生醫園區，占地超過 5 萬平方公尺，建築包含地下 2 層、地上 8 層，為藥華藥成立以來最大的建廠規模。未來將負責 Ropeg 的生物製程，也藉地利之便，持續深化與台大醫院的合作，共同推動細胞療法發展。

藥華藥表示，竹北廠預計 2025 年底完工，完工後經過試量產、製程確效、完成 FDA 查廠等程序後，預計 2026 年正式量產銷售，預估可供應超過 10 萬名病患的用藥。

Ropeg 為藥華藥自行研發生產的新一代創新長效型干擾素，目前已獲全球約 40 個國家核准，用於成人真性紅血球增多症 (PV) 患者，包括美國、日本、中國及歐盟等市場上市並銷售。