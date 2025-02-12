AOI設備廠鏵友鎰去年轉盈EPS爲1.25元 半導體業務將成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-12 19:34

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AOI 設備廠鏵友鎰 (6877-TW) 今 (12) 日公布 2024 年財報，在去年第四季轉盈，全年稅後純益 4732 萬元，每股純益爲 1.25 元，鏵友益將在 6 月 10 日召開股東會並補選兩席董事並將由參與私募的牧德科技 (3563-TW) 取得。

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鏵友益 2024 年第四季營收 4.66 億元，毛利率 40.14%，季減 8.79 個百分點，年減 18.73 個百分點，稅後純益 1565 萬元，較上季及上年同期轉盈， 單季每股純益 0.4 元。

鏵友益 2024 年營收 4.81 億元，毛利率 47.81%，年增 1.03 個百分點，稅後純益 4732 萬元，較 2023 年轉盈，每股純益 1.25 元。

鏵友益設立於 2014 年，為全 / 半自動檢量測系統規劃、自動化設備規劃、AOI 機械視覺規劃、半導體品質檢驗的專業廠商。目前公司產品包含 AIOT 智能自動化設備及 AOI 機械視覺檢測設備，其中以晶圓、封裝測試為大宗，占比逾 5 成，其餘為印刷電路板、面板光電及其他。