藥華藥Ropeg在美國及全球市場穩健銷售 連續3月營收突破10億元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-05 19:52

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藥華藥 (6446-TW) 今 (5) 日公告 1 月營收 10.6 億元，雖然月減 9.6%，不過年增 1.08 倍。藥華藥指出，1 月營收主要來自罕見血癌新藥 Ropeg 在美國與全球市場穩健銷售，帶動營收表現亮眼，已連續 3 個月營收突破 10 億元。

藥華藥指出，歐洲、美國、加拿大等多國衛生主管機關公告，Ropeg 競爭藥物 Pegasys 將延後出貨，引起藥業關注，而英國使用 Pegasys 的人數就達 2000 人，英國國民保健署 (NHS) 確認將在 Pegasys 缺藥期間，補助病患使用 Ropeg。

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此外，根據歐洲藥品管理局 (EMA) 公告， Pegasys 短缺預計持續至 2025 年下半年；加拿大藥物管缺報告網站中，也預估當地將缺貨至年底；美國 FDA 則公告，2025 年第四季之前，Pegasys 供應將更加受限，預計 2026 年才能恢復供貨。

對此，藥華藥認為，Pegasys 作為競爭藥物出現短缺問題，將進一步推升 Ropeg 的需求，並加速提高病人數。

藥華藥強調，公司供應能力穩定，將持續確保病患的用藥需求不間斷，對今年營運持樂觀態度。