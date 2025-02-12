盤中速報 - BinaryX大漲11.46%，報0.82美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 16:35
BinaryX(BNX)在過去 24 小時內漲幅超過11.46%，最新價格0.82美元，總成交量達1.74億美元，總市值2.62億美元，目前市值排名第 88 名。
近 1 日最高價：0.84美元，近 1 日最低價：0.65美元，流通供給量：370,495,433。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+323.89%
- 近 1 月：+105.53%
- 近 3 月：+31.20%
- 近 6 月：-43.99%
- 今年以來：+81.77%
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