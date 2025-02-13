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〈台股盤後〉鋼鐵、塑化股連袂報復性大反彈 開低走高收漲109點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-13 14:12

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台積電走跌，鴻海、聯發科出面相挺，大盤收漲109點。(圖：shutterstock)

台股今天開低，早盤一度翻黑跌至 23206.45 點，台積電雖熄火，但其他電子權值股群起走揚，鋼鐵、塑化股報復性大反彈，類股漲幅分別高達 6.39% 和 5.14%，成為盤面亮點終場漲 109.66 點或 0.47%，以 23399.41 點作收，成交量 3774.93 億元。

權值股中僅台積電 (2330-TW) 今天走跌，終場跌 10 元或 0.91%，收 1090 元，鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%，聯發科 (2454-TW) 漲逾 2%。另外，廣達 (2382-TW) 漲 0.82%，台達電 (2308-TW) 漲 1%，日月光 (3711-TW) 更強漲逾 3%。 


美國總統川普宣布對所有進口鋼鐵及鋁材徵收 25% 關稅，有望帶動鋼鐵價格上漲，加上俄烏戰爭可望結束，鋼鐵族群今天群起上攻，多檔強攻漲停板。威致 (2028-TW)、新鋼 (2032-TW)、中鴻 (2014-TW)、聚亨 (2022-TW)、允強 (2034-TW)、海光 (2038-TW)、燁興 (2007-TW) 皆亮燈漲停。 

此外，中鋼 (2002-TW)、官田鋼 (2017-TW)、燁輝 (2023-TW)、彰源 (2030-TW)、新光鋼 (2031-TW)、運錩 (2069-TW) 也都大漲逾半根停板。 

川普簽行政命令，宣布「回歸」使用塑膠吸管，為塑化股報佳音，且在塑化廠迎來傳統旺季下，塑化族群紛紛走強，台塑四寶中台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW)、南亞(1303-TW) 漲逾半根停板，台塑化 (6505-TW) 漲逾 2%，也帶動塑膠類股紅通通，再生 - KY(1337-TW) 亮燈漲停，台聚 (1304-TW)、台苯(1310-TW) 漲逾半根停板。

MSCI 明晟季度調整結果昨 (12) 日出爐，在全球標準型指數新增的台光電 (2383-TW) 跌 0.17%，嘉澤 (3533-TW) 也小跌 0.28%。 

另外，MSCI 全球小型指數新增台灣成分股中，南亞科 (2408-TW) 亮燈漲停，ITH-KY(6962-TW)、錼創 (6854-TW)、華新 (1605-TW)、康霈 *(6919-TW) 漲逾半根停板，萬潤 (6187-TW) 漲逾 4%，志強 - KY(6768-TW)、星宇航空 (2646-TW)、台灣虎航 (6757-TW) 也有 1 至 2% 的漲幅。 

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台股盤後台積電MSCI鋼鐵台塑四寶

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台積電1090-0.91%
聚亨10.19.90%
燁輝16.557.82%
官田鋼12.158.00%
中鋼21.98.96%
燁興10.859.60%
海光18.49.85%
允強22.89.88%
中鴻20.59.92%
新光鋼49.756.87%
新鋼16.059.93%
威致23.759.95%
日月光投控170.53.02%
台達電4051.00%
廣達2600.78%
聯發科15202.36%
彰源18.157.40%
運錩18.76.55%
星宇航空28.651.24%
台聚12.358.33%
再生-KY6.749.95%
台塑化36.952.64%
南亞32.755.65%
台化28.356.18%
台塑37.455.05%
志強-KY1402.94%
台光電603-0.17%
萬潤4184.24%
康霈*9426.32%
華新26.156.73%
錼創科技-KY創261.59.19%
奕力-KY65.99.65%
南亞科30.659.86%
嘉澤1810-0.28%
鴻海1801.69%
台灣虎航83.71.82%
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