〈台股盤後〉鋼鐵、塑化股連袂報復性大反彈 開低走高收漲109點

台股今天開低，早盤一度翻黑跌至 23206.45 點，台積電雖熄火，但其他電子權值股群起走揚，鋼鐵、塑化股報復性大反彈，類股漲幅分別高達 6.39% 和 5.14%，成為盤面亮點終場漲 109.66 點或 0.47%，以 23399.41 點作收，成交量 3774.93 億元。