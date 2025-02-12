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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.56%，報1.0364元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 03:40


截至台北時間12日03:40，歐元/美元上漲0.0058點漲幅達0.56%，暫報1.0364點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.61%
  • 近 1 週：-0.37%
  • 近 3 月：-3.84%
  • 近 6 月：-5.59%
  • 今年以來：-0.47%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.81，本日上漲0.62%
  • 紐元/美元相關性0.79，本日上漲0.32%
  • 澳元/美元相關性0.67，本日上漲0.32%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日上漲0.18%
  • 美元/瑞郎相關性-0.86，本日上漲0.21%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.83，本日上漲0.53%

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歐元/美元1.03620.02%
英鎊/美元1.24450.02%
紐元/美元0.56540.00%
澳元/美元0.6293-0.02%

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