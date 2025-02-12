外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.56%，報1.0364元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 03:40
截至台北時間12日03:40，歐元/美元上漲0.0058點漲幅達0.56%，暫報1.0364點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.61%
- 近 1 週：-0.37%
- 近 3 月：-3.84%
- 近 6 月：-5.59%
- 今年以來：-0.47%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日上漲0.18%
- 美元/瑞郎相關性-0.86，本日上漲0.21%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.83，本日上漲0.53%
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