外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大漲0.78%，報189.38元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 02:20
截至台北時間12日02:20，英鎊/日元上漲1.47點漲幅達0.78%，暫報189.38點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.35%
- 近 1 週：-2.45%
- 近 3 月：-4.72%
- 近 6 月：+0.45%
- 今年以來：-4.30%
英鎊/日元近90天正相關的前3貨幣對
英鎊/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.43，本日上漲0.13%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.38，本日上漲0.42%
- 美元/人民幣相關性-0.36，本日上漲0.04%
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