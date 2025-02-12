外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大漲0.86%，報157.97元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 03:40
截至台北時間12日03:40，歐元/日元上漲1.34點漲幅達0.86%，暫報157.97點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.04%
- 近 1 週：-2.14%
- 近 3 月：-4.25%
- 近 6 月：-2.13%
- 今年以來：-3.58%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.46，本日上漲0.53%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.44，本日上漲0.34%
- 美元/離岸人民幣相關性-0.37，本日上漲0%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.8%，報0.9464元
- 外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.56%，報1.0364元
- 外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大漲0.78%，報189.38元
- 外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.49%，報0.9435元
上一篇
下一篇