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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估上修至2.06元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 00:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.99元上修至2.06元，其中最高估值2.75元，最低估值0.82元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.75(2.7)3.713.21
最低值0.82(0.82)3.013.21
平均值1.99(1.93)3.43.21
中位數2.06(1.99)3.53.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值176.51億188.73億154.08億
最低值144.05億159.42億154.08億
平均值164.09億169.75億154.08億
中位數165.83億166.65億154.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.9214.889.163.561.57
營業收入97.41億204.45億210.83億180.68億156.32億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSX

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