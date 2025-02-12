鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估上修至2.06元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 00:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.99元上修至2.06元，其中最高估值2.75元，最低估值0.82元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.75(2.7)
|3.71
|3.21
|最低值
|0.82(0.82)
|3.01
|3.21
|平均值
|1.99(1.93)
|3.4
|3.21
|中位數
|2.06(1.99)
|3.5
|3.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|176.51億
|188.73億
|154.08億
|最低值
|144.05億
|159.42億
|154.08億
|平均值
|164.09億
|169.75億
|154.08億
|中位數
|165.83億
|166.65億
|154.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.92
|14.88
|9.16
|3.56
|1.57
|營業收入
|97.41億
|204.45億
|210.83億
|180.68億
|156.32億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇