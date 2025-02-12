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鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至1.9元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 04:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由2元下修至1.9元，其中最高估值3.1元，最低估值0.51元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.1(3.1)3.63.7
最低值0.51(0.51)1.422.3
平均值1.97(1.99)2.633.18
中位數1.9(2)2.623.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值449.46億475.25億499.91億
最低值414.21億429.96億443.48億
平均值432.46億452.53億468.11億
中位數432.12億452.16億467.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.648.386.280.821.57
營業收入385.42億549.68億569.02億446.22億429.64億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOW

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