鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至1.9元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 04:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由2元下修至1.9元，其中最高估值3.1元，最低估值0.51元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.1(3.1)
|3.6
|3.7
|最低值
|0.51(0.51)
|1.42
|2.3
|平均值
|1.97(1.99)
|2.63
|3.18
|中位數
|1.9(2)
|2.62
|3.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|449.46億
|475.25億
|499.91億
|最低值
|414.21億
|429.96億
|443.48億
|平均值
|432.46億
|452.53億
|468.11億
|中位數
|432.12億
|452.16億
|467.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|營業收入
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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