鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mettler-Toledo國際MTD-US的目標價調升至1450元，幅度約6.46%
鉅亨網新聞中心 2025-02-11 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Mettler-Toledo國際(MTD-US)提出目標價估值：中位數由1362元上修至1450元，調升幅度6.46%。其中最高估值1530元，最低估值1200元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Mettler-Toledo國際評價：積極樂觀2位、保持中立12位、保守悲觀2位。
Mettler-Toledo國際今(11日)收盤價為1340.49元。近5日股價上漲6.46%，標普指數上漲1.2%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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