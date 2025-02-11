DeepSeek逆襲全球AI股？法人看AI才剛起步 台美研發大聯盟加速「這主題」起飛

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-11 13:05

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台股近期因美國開徵高關稅，中國反擊，讓市場擔憂中美貿易戰開打，短期內整體加權指數尚未脫離區間整理型態。野村投信表示，長遠來看，DeepSeek 有望加速全球 AI 技術的普及與應用，成為 AI 迭代的重要驅動力，投資人正好透過此時機，分批或定期定額布局，參與 AI 長線趨勢向上的多頭行情。台灣相關的 AI 供應鏈將持續受惠，「台美研發大聯盟」成軍，台股創新科技將是今年必備的投資主題。

野村投信表示，短期來看，因 DeepSeek 震撼市場而削弱市場對於未來 AI 硬體需求的預期，然而 DeepSeek 開啟新時代低成本模型，先進晶片長線仍將在 AI 產業中扮演關鍵角色。無論是 DeepSeek 或其他 AI 技術革新，對算力資源的需求都很強大，包含 OpenAI、輝達、ASML 執行長等科技巨頭也支持並表示持續看好 AI 未來發展與應用場景的滲透。此外，根據《傑文斯悖論》當技術進步使某種資源的使用效率提高時，因資源的使用成本大幅降低，使得應用場景大幅増加，進而致該資源的市場需求不減反増。

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根據 Precedence Research 預測・ 2025 年全球人工智能市場規模將達 3270 億美元，同比增長 38%。另外，IDC 報告指出，2025 年全球企業在 AI 上的支出將達到 2270 億美元，預計到 2030 年將超過 19.9 兆美元，顯示出 AI 威力的快速崛起。

0935 野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君分析表示，較低的 AI 訓練成本反而有望推動更多企業採用 AI， 且高效的 AI 模型可望跟進降低推理成本與提升效率，進一步帶動整體硬體的需求，加上各產業大廠無不希望發展更強性能的 AI，高效訓練方式與強大的晶片反而是相輔相成、並無衝突。

此外，近期美國雲端服務大廠 (CSPs)，如 Meta 和微軟等公布財報，4 大雲端服務大廠 2025 年的資本支出 (Capex) 計劃規模合計為 3200 億美元，高於年初時市場的預估值 2750 億美元，顯示這些科技巨頭仍持續發展 AI 並投資未來的計劃不變，這些均有助於支持接下來市場對於 AI 硬體需求的成長力道。