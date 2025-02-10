DeepSeek是黑天鵝？法人看好AI主旋律不變 逢低拉回可長線布局科技多重資產

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-10 10:47

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受到美國聯準會 (Fed) 放慢降息步調、DeepSeek 橫空出世以及川普調高關稅政策的影響，美國 10 年期公債殖利率維持高檔震盪，使得債劵和 REITs 表現承壓。不過，柏瑞投信表示，受惠於美國生產力提高、通膨仍處下降趨勢、總體經濟和企業獲利增長持穩，AI 長期發展趨勢並未改變，在市場短期修正下可透過科技多重資產策略中長期布局。

柏瑞投信指出，Fed 此次暫停降息主要考量經濟仍保持強勁的情況下不急於調整政策，待通膨出現實質進展或就業市場疲軟，才會考慮進一步降息。此外，川普貿易政策或導致通膨升溫壓力，但親商、能源政策與監管鬆綁可望產生部分抵銷力量。至於 DeepSeek 是否真的能實際降低 AI 訓練成本並提高效能，尚存爭議，對後續 AI 相關基礎建設以及服務供應商的影響仍有待觀察。

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隨著美國財報季陸續展開，市場焦點回歸企業基本面數據及產業展望。根據 Factset 在今年 1 月的預估，S&P 500 指數企業 2025 年的獲利成長為 14.8%，將高於 2024 年的 9.4%。其中，科技產業受惠於 AI 題材與監管鬆綁政策的支持，預計 2025 年獲利增長可達 22.9%，仍是表現最強勁的類股，後續營運展望持續受到市場期待。

柏瑞科技多重資產基金經理人邱紹驊表示，觀察 2025 年各產業的 EPS 預估成長率，科技類股未來的年增率仍超越大盤，顯示科技產業依舊是今年投資的主旋律。至於營運展望好轉的科技 REITs，與信用狀況穩健的科技債劵，皆為利率敏感性資產，短期表現雖受到壓抑，但從中長期評價面來看仍具投資機會。

柏瑞投信表示，AI 的發展範疇實際上不僅止於晶片技術，還包括基礎設施的建設和軟體公司的創新，這些領域的進步亦可為 AI 提供廣闊的成長空間。而 AI 要能夠獲得良好進展，背後的基礎建設像是資料中心、物流倉儲和通信電塔等科技 REITs，更是不可或缺。

進一步觀察 REITs 市場在過去 10 年經歷重大轉變，不再由辦公室和零售等傳統產業主導，而是由科技 REITs 如工業 (包含物流倉儲)、資料中心等佔據主導地位。隨著 5G 網路加速布建、數據儲存需求大增，預期未來 10 年將持續推動相關產業的成長。外資券商 Morgan Stanley 去年 12 月就預估，2025 年的通信電塔、資料中心的租金成長幅度，將高於傳統的 REITs 如商辦或飯店，料將帶動科技 REIT s 長線營運展望。

柏瑞科技多重資產基金常態配置於科技股票、科技 REITs 和科技債券三大資產，採用 RDS(市場風險溫度計) 作為資產配置參考基準，並動態進行調整，追求科技成長動能輔以風險防禦機制控管下檔風險，以期廣泛參與 AI 發展商機。