逸達授權夥伴向中國NMPA提交前列腺癌新藥上市許可申請
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-11 12:33
逸達 (6576-TW) 公告授權夥伴長春金賽藥業，向中國國家藥品監督管理局 (NMPA) 提交前列腺癌新劑型新藥「亮丙瑞林注射乳劑」上市許可申請。
逸達旗下亮丙瑞林注射乳劑 (CAMCEVI 42 毫克 6 個月緩釋劑型)，主要用於治療成人晚期前列腺癌。逸達指出，日前接獲中國授權夥伴金賽的通知，已經完成向 NMPA 遞交前列腺癌新劑型亮丙瑞林注射乳劑的上市許可申請。
根據逸達公告，審查時間推估 18 至 24 個月，不過實際核准時間，仍取決於 NMPA，包括中國藥證申請以及上市銷售皆由合作夥伴金賽負責。
根據全球癌症資料庫 GLOBOCAN 統計，前列腺癌是全球男性第二大常見的癌症，2022 年全球男性約 1000 萬個癌症新例中，有 14.2% 確診前列腺癌，其中，中國約占 9%，相當於每年約 13.4 萬個前列腺癌新例。
根據中國貝哲斯諮詢統計，2023 年全球亮丙瑞林 (leuprolide) 市場規模約 172.13 億人民幣 (所有適應症)，而中國亮丙瑞林市場規模則約有 56.63 億人民幣，預估 2029 年全球將達到 238.22 億人民幣，年複合成長率 (CAGR) 約 5.1%。
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