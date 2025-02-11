又是「第一」！一銀連3年獲國家品牌玉山獎全國首獎 獲副總統表揚

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-11 10:04

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第一銀行於「第 21 屆國家品牌玉山獎」勇奪 11 項大獎，更連續 3 年榮獲「全國首獎」殊榮，包括 2022 年「智能客服小 e」及 2023 年「薪資管理平台」皆獲得肯定，2024 年再度憑藉「多元社群平台」與「智慧地圖平台」，分別拿下最佳人氣品牌類及最佳產品類全國首獎殊榮，昨（10) 日由總經理李嘉祥及副總經理蔡淑慧代表，獲副總統蕭美琴接見表揚，並由李嘉祥代表所有全國首獎得主擔任受禮代表，由蕭副總統手中接下榮譽象徵，展現第一銀行卓越經營實力。

一銀表示，獲得本屆玉山獎最佳人氣品牌類全國首獎的「多元社群平台」，延續第一銀行百年專業並持續創新發展，打造活潑可愛的「小粉獅與他的好朋友們」IP 角色，透過民眾日常最常使用之社群平台，傳遞高互動性與創新性的品牌形象，迄今已累積 74 萬名 FB 粉絲數、688 萬名 LINE 好友數、3.7 萬 IG 追蹤數及近 3.2 萬 YouTube 訂閱數，四項指標皆為公股銀行第一。

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另，為落實金融知識教育及企業社會責任，結合時事、議題推出「金融懂獅會」、「獅新聞搶先報」等知識型圖文及「理財易開罐」深度理財文章，持續宣導理財、理債、防詐、永續等議題，更首創虛實整合揮毫 AI 生成式春聯活動，推出一個月內就有近四萬人體驗創新服務，豐富社群內容傳遞第一銀行普惠金融價值。

此外，第一銀行領先同業，首創將 GIS 地理資訊系統結合專利技術，打造「第一金融智慧地圖平台」，讓分行同仁可一站式查閱客戶資訊，精準掌握潛在需求，提供全方面金融服務，該專案獲最佳產品類全國首獎殊榮，充分展現第一銀行「數位先行，分流經營」的策略成效，透過線上線下雙引擎驅動業務發展，讓模型名單效益較傳統條件式名單提升 223％，線上電子郵件行銷成交機率亦大幅提升 16.7％。