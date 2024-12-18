逸達進軍歐盟 首批前列腺癌新劑型新藥正式出貨

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-18 10:52

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逸達 (6576-TW) 今 (18) 日宣布首批前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克 6 個月針劑，已從逸達的法國委外製劑廠 Fareva Pau 出貨，並將運送至合作夥伴 Accord Healthcare 位於德國的指定儲存倉庫，首波在德國上市銷售，正式進軍歐盟市場。

逸達表示，2019 年將前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 以歐洲為主ㄉ全球市場 (不含中國、美國、日本、及台灣等) 授權給 Accord Healthcare。CAMCEVI 42 毫克在 2022 年 5 月獲歐盟 EMA 新藥上市許可，用於治療荷爾蒙依賴型晚期前列腺癌，以及與放療聯合用於治療高危部前列腺癌及局部晚期荷爾蒙依賴型前列腺癌。

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逸達指出，此項上市許可除了適用所有歐盟成員國，共 27 國，還有冰島、挪威以及列支敦士登等國，英國的上市許可則於今年 11 月獲准。