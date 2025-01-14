逸達前列腺癌新劑型新藥 確立美國藥證審查完成目標日

逸達指出，此新劑型新藥藥證為根據三期臨床試驗結果，申請 CAMCEVI 三個月緩釋注射劑，用於前列腺癌的緩解治療。試驗總共收案 144 位晚期前列腺癌患者，每三個月施打一劑，具有療效、良好的安全性及耐受性。

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簡明達指出，以數量來看，美國三個月劑型的市場規模是六個月劑型的 2 倍以上，若三個月劑型在美國上市銷售，加上目前已在銷售的六個月劑型，為晚期前列腺癌患者及醫藥界提供完整且具差異化的預充填式針劑產品系列。屆時將為逸達帶來新的銷售權利金及里程金收入，也可望帶動既有六個月劑型的銷售量與市占率。