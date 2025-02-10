外資提款188億中止連三買 鴻海、聯電各遭砍逾萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-10 17:50
美國總統川普可能對諸多國家祭出關稅政策，拖累電子權值股今 (10) 日臉黑，終場跌 226.13 點，以 23252.14 點作收，成交量 3253.17 億元。外資今天提款 188.91 億元，中止連三買，其中鴻海及聯電分別遭砍出 1.4 萬張與 1 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 188.91 億元，中止連三買；自營商同站賣方，賣超 51.91 億元；投信則獨站買方，買超 3.31 億元，三大法人合計賣超 237.51 億元。
外資今天偏愛金融族群，買超凱基金 4.5 萬張最多，也加碼中信金 7789 張，玉山金 6034 張，國泰金 5401 張。其他個股部分，買超長榮航 1.4 萬張，大成鋼 1.1 萬張，富邦金 8576 張，中鋼 7950 張。
外資賣超方面，賣超台新金 1.9 萬張最多，同步減碼鴻海 1.4 萬張，群創 1.3 萬張，兆豐金 1.1 萬張，聯電 1 萬張，永豐金 7447 張，神達 7440 張，友達 6430 張，合庫金 6004 張，欣興 4897 張。
投信買超部分，今天買超聯電 6628 張最多，與外資對作，另外也買超中信金 3024 張，上海商銀 2266 張。其他如長榮、華南金、大成鋼、元大金、第一金、台新金以及飛捷都為投信買超對象。
投信今天大舉砍出長榮航 2.1 萬張，同樣與外資對作，同時也減碼永豐金、遠百、陽明、中磊、統一證、中鼎、億光、和碩與大聯大。
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