外資提款188億中止連三買 鴻海、聯電各遭砍逾萬張

美國總統川普可能對諸多國家祭出關稅政策，拖累電子權值股今 (10) 日臉黑，終場跌 226.13 點，以 23252.14 點作收，成交量 3253.17 億元。外資今天提款 188.91 億元，中止連三買，其中鴻海及聯電分別遭砍出 1.4 萬張與 1 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 188.91 億元，中止連三買；自營商同站賣方，賣超 51.91 億元；投信則獨站買方，買超 3.31 億元，三大法人合計賣超 237.51 億元。

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投信買超部分，今天買超聯電 6628 張最多，與外資對作，另外也買超中信金 3024 張，上海商銀 2266 張。其他如長榮、華南金、大成鋼、元大金、第一金、台新金以及飛捷都為投信買超對象。

投信今天大舉砍出長榮航 2.1 萬張，同樣與外資對作，同時也減碼永豐金、遠百、陽明、中磊、統一證、中鼎、億光、和碩與大聯大。